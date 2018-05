Angesichts von Steuermehreinnahmen in Milliardenhöhe kann sich der Finanzminister vor Anfragen seiner Kabinettskolleginnen und -kollegen kaum retten. Denn jeder will ein möglichst großes Stück vom Haushaltskuchen für sein Ressort. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sprach bei der Vorstellung der Steuerschätzung von einem finanziellen Spielraum bis 2022 von insgesamt 10,8 Milliarden Euro. Insgesamt könnten Bund, Länder und Kommunen bis dahin mit rund 63,3 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen rechnen als noch bei der letzten Schätzung im Herbst erwartet.