SPD-Chefin und -Fraktionschefin Nahles spricht im Bundestag.

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat den Haushalt der Großen Koalition für 2019 verteidigt. "Dieser Haushalt investiert in die richtigen Fragen, nämlich in Chancengleichheit, in Bildung", sagte die Parteivorsitzende der Sozialdemokraten in der Haushaltsdebatte des Bundestags.



Der Haushalt sorge aber auch für Sicherheit - für soziale Sicherheit etwa bei Renten und in der Pflege, aber auch für einen handlungsfähigen Staat und neue Stellen bei der Bundespolizei, sagte Nahles.