Am Freitag war es dem Kongress nicht gelungen, die Blockade in den Haushaltsberatungen zu durchbrechen und den sogenannten "Shutdown" in letzter Minute abzuwenden. Wichtigster Streitpunkt sind die von US-Präsident Donald Trump geforderten Milliardenmittel für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko, den die Demokraten strikt ablehnen.