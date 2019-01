Kevin Hassett befürchtet einen Einbruch des Wirtschaftswachstums.

In den USA hat das Gerangel um die Deutungshoheit für die Auswirkungen des seit mehr als einem Monat anhaltenden teilweisen Regierungstillstandes, eingesetzt. Der Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, Kevin Hassett, sagte dem Sender CNN, das Wirtschaftswachstum in den USA könne im ersten Quartal gehörig nach unten rutschen.



"Es könnte leicht eine Zahl nahe Null werden", sagte er. Unabhängige Institutionen wie die Weltbank befürchten ohnehin einen Rückgang beim Wachstum in den USA.