Matteo Salvini ist Vorsitzender der Lega.

Quelle: Antonio Calanni/AP/dpa

Die rechte Lega in Italien will bei den Haushaltsgesprächen mit der EU-Kommission hart bleiben. "Unsere Wirtschaft stagniert bereits, wenn wir Ausgaben senken oder Steuern erhöhen, dann werden wir definitiv eine Rezession bekommen", sagte der Chef des Haushaltsausschusses im Abgeordnetenhaus, Claudio Borghi von der Regierungspartei Lega.



"Ist es das, was die Kommission will?" Dem hoch verschuldeten Italien droht ein Defizitverfahren der EU, da es die Schuldengrenzen gebrochen hat.