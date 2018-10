EU- und Italien-Flagge. Quelle: Marijan Murat/dpa

Italien steuert im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission auf Konfrontationskurs. Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte in Brüssel, er sehe keinen Grund, Änderungen am Budget für 2019 vorzunehmen.



Die EU-Kommission hat der Regierung aus rechter Lega und populistischer 5-Sterne-Bewegung per Brief mitgeteilt, der Haushaltsentwurf sei ein gravierender Verstoß gegen die EU-Regeln. Sie räumte Italien eine Antwort-Frist bis Montag ein. Conte sagte dazu, Italien werde am Montag antworten.