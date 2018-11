Italien peilt eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent an. Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Im Haushaltsstreit zwischen der EU und Rom läuft heute die Frist für eine Antwort der italienischen Regierung ab. Die EU-Kommission hatte den Budgetentwurf aus Rom in einem historisch einmaligen Schritt vor drei Wochen abgelehnt und eine Überarbeitung gefordert.



Italien peilt im kommenden Jahr eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent an. Da die drittgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone aber schon jetzt haushoch verschuldet ist, stemmt sich die EU dagegen.