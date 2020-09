Der Fahrstuhl dient als Bühne. Symbolbild

Quelle: Lukas Schulze/dpa

Ein 15-geschossiges Hochhaus in Dresden-Johannstadt bietet am 10. November eine außergewöhnliche Bühne: Für Konzerte stellen Mieter ihre privaten Räume zur Verfügung. Das Projekt wird in drei Wohnzimmern, aber auch im Treppenhaus und im Fahrstuhl des Hochhauses stattfinden, teilte das Kunsthaus Dresden als Initiator des Projektes mit.



Komponist Manos Tsangaris hat eigens für das Kammerkonzert im Fahrstuhl ein Stück komponiert. Seine "Miniatur für Viola und Percussion" wird dort am 10. November uraufgeführt.