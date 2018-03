Krätzebefall bei einem Patienten. Quelle: Daniel Naupold/dpa

Die Krätze scheint in Deutschland nach einer Analyse der Barmer wieder deutlich auf dem Vormarsch zu sein. So sei die Verordnungszahl wichtiger Medikamente gegen die Hautkrankheit, die durch winzige Milben hervorgerufen wird, von 2016 auf 2017 um 60 Prozent gestiegen - von 38.127 auf 61.255, teilte die Krankenkasse mit.



Besonders leicht verbreite sich die Krätzmilbe in Kitas. Bereits bei ersten Anzeichen wie Rötungen und vor allem nächtlichem Juckreiz solle man schnell zum Arzt gehen.