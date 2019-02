Ein Bergungsschiff hebt einen Container vom Meeresboden.

Quelle: Peter Dejong/AP/dpa

Gut anderthalb Monate nach der Havarie des Riesenfrachters "MSC Zoe" in der Nordsee soll die Bergung der verlorenen Ladung auf deutschem Gebiet beginnen. Wie der stellvertretende Leiter des Havariekommandos, Dieter Schmidt, ankündigte, sollen diese Arbeiten am Donnerstag starten.



Im deutschen Teil der Nordsee habe das Bergungsunternehmen Ardent 45 Container auf dem Meeresgrund ausgemacht. Die "MSC Zoe", eines der weltgrößten Containerschiffe, verlor am 2. Januar 342 Container.