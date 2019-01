Rund 20 Container wurden an den Stränden angespült. Archivfoto

Gut eine Woche nach der Havarie des Frachters "MSC Zoe" in der Nordsee beginnt die Bergung der zahlreichen am Meeresgrund verstreuten Behälter. Ein erstes niederländisches Bergungsschiff soll am Freitag an der Emsmündung nahe der deutschen Grenze eintreffen und dort zunächst zwei Container bergen. Das sagte ein niederländischer Ministeriumssprecher.



Das Containerschiff hatte auf dem Weg nach Bremerhaven 291 Container verloren, darunter zwei mit gefährlichen Stoffen.