Die Feuerwehr stabilisierte das Schiff mittels Pumpen. Quelle: René Priebe/dpa

Bei einem Unfall im Mannheimer Mühlauhafen ist auf dem Rhein ein Schiff havariert. Ein Leck am Bug habe Wasser in das unter niederländischer Flagge fahrenden Containerschiff "Orfeo II" gespült, das zu sinken drohte, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes. Diese Gefahr war aber wenige Stunden gebannt.



Am Abend teilte die Stadt Mannheim mit, das Schiff sei freigeschleppt worden. Laut Ermittlungen hatte das Schiff wohl bei einem Wendemanöver eine Steganlage gerammt und dabei beschädigt.