Der Frachter "Glory Amsterdam" sitzt immer noch fest

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Die Bergung des vor der Nordseeinsel Langeoog gestrandeten Frachters wird noch einige Tage dauern. Die Experten wollen Ballastwasser abpumpen, damit Schlepper diesen von der Sandbank befreien können. Dies werde einige Zeit in Anspruch nehmen, so das Havariekommando.



In den Treibstofftanks der "Glory Amsterdam" sind gut 1800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel. Die "Glory Amsterdam" war in der Deutschen Bucht abgetrieben. 22 Seeleute sind auf der "Glory Amsterdam".