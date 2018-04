Frachter "Glory Amsterdam" Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Die Bergung des vor der Nordsee-Insel Langeoog auf Grund gelaufenen Frachters kann noch bis zu drei Tage dauern. Das sagte Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel am Abend ach einem Besuch des Havariekommandos in Cuxhaven.



Ein Bergungsunternehmen aus den Niederlanden sei an Bord. An diesem Dienstag werden die Bergungsmaßnahmen vorbereitet. Die deutschen Kutter- und Küstenfischer haben die Sorge, dass austretendes Öl die Fanggebiete über Monate verschmutzen könnte.