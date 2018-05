Die Vulkanologin Wendy Stovall vom Geologischen Dienst der USA erklärte, der Vulkan halte ausreichend Magma für einen fortdauernden Ausbruch bereit. Ein Austritt der Gesteinsschmelze sei daher weiter zu erwarten. Traditionell eingestellte Hawaiianer machen für den Ausbruch die Vulkangöttin Pele verantwortlich, die ihrer Überzeugung nach in Kilauea lebt. "Was soll man machen? Man kann es nicht kontrollieren. Pele ist der Boss, weißt Du?", sagte ein Anwohner auf die Frage, wann er glaube, wieder in sein Haus in Leilani Estates zurückkehren zu können. Während einige Bewohner einen Umzug in Betracht zogen, beugten sich manche dem Naturphänomen. "Was passiert, das passiert", erklärte ein Mann. "Und ich genieße das Leben hier, also erträgt man viele Sachen. Das (der Ausbruch) ist eine davon." In der Nacht von Samstag auf Sonntag fanden 240 Menschen und 90 Haustiere in Notunterkünften Zuflucht, teilte das amerikanische Rote Kreuz mit.