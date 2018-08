Hurrikan Lane bewegt sich auf Hawaii zu Quelle: reuters

Schon vor dem Eintreffen eines Hurrikans in Hawaii hat US-Präsident Donald Trump den Notstand für den Bundesstaat ausgerufen. Damit werde die Freigabe von Bundeshilfen ermöglicht, so das Weiße Haus.



Viele Bewohner deckten sich mit Trinkwasser und Lebensmitteln ein. Vorausgesagt sind heftige Regenfälle. Sturmfluten und Erdrutsche werden befürchtet. Hurrikane treffen nur selten in Hawaii auf Land. Der letzte schwere Sturm war vor 30 Jahren. Es gab sechs Tote und Schäden in Milliardenhöhe.