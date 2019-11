Laut Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung sollen die Verdächtigen ein sogenanntes Hawala-Banksystem aufgebaut oder sich eines existierenden Netzwerks bedient haben. Diese in vielen islamischen Ländern traditionelle Form des Bankwesens ist elektronisch kaum erfassbar und geht weitgehend vorbei an Aufsichtsbehörden und Sicherheitskräften. "Auf diesem Wege wurde mutmaßlich illegal erworbenes Vermögen in Höhe von mehreren Millionen Euro am legalen Bankensystem vorbei in andere Staaten transferiert", teilte das LKA mit.