Der letzte Ausläufer des Paragrafen wurde hier in Deutschland am 11. Juni 1994 mit dem 29. Strafrechtsänderungsgesetz abgeschafft. 1994. Eine Zeit, in der ich noch beeindruckt von der recht frischen Wiedervereinigung und dem Ende des Kalten Krieges war. Eine Zeit, in der wir uns aber auch bereits in einer hochmodernen, hochtechnisierten, emanzipierten und schon stark globalisierten Welt befanden.



Eine Zeit, in der für meine Schulfreunde und mich Herkunft, Hautfarbe, sexuelle Orientierung keine Rolle spielten. Und so notierten wir diesen Schritt als überfällige Abwendung des Mittelalters. Haken dran, fertig. So menschlich, so naiv waren wir - kurz nach unserem Abitur. Wir waren offen, neugierig, flexibel und wollten Gerechtigkeit.