Es ist ein Unterschied, ob 47.000 Mitarbeiter am Morgen aufwachen und denken, heute möchte ich für dieses Unternehmen und die Medizin der Zukunft arbeiten - oder ob man sich in einem größeren Ganzen sieht. Bernd Montag, Healthineers-Chef

Der Börsengang soll Healthineers mehr Spielraum geben, um sich in der Konkurrenz am Markt besser behaupten zu können. Die Aktien können nun nämlich als Kapital fungieren, um mögliche Übernahmen zu finanzieren - etwa über den Tausch von Aktien. Konkrete Übernahmepläne hat das Unternehmen bislang aber noch nicht. Konzernchef Montag rechnet aber mit einem positiven Schub für sich und seine Mannschaft. "So etwas setzt psychologisch auch noch einmal Kräfte frei: Es ist ein Unterschied, ob 47.000 Mitarbeiter am Morgen aufwachen und denken, heute möchte ich für dieses Unternehmen und die Medizin der Zukunft arbeiten - oder ob man sich in einem größeren Ganzen sieht." Der Vorteil der Selbstständigkeit von Unternehmen wie Healthineers liegt überdies auf der Hand: Sie können sich besser auf ihr Geschäft konzentrieren und Investitionen dorthin lenken, wo sie am meisten Nutzen bringen.