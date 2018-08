Festivalbesucher haben ihre Zelte und Wohnwagen aufgestellt. Quelle: Axel Heimken/dpa

Offiziell beginnt das "Wacken Open Air" am Donnerstag. Doch bereits jetzt sind ungefähr 30.000 Gäste beim Heavy-Metal-Festival eingetroffen. Die Anreise zur 29. Auflage des Events sei bisher reibungslos verlaufen, teilte die Polizei mit.



Die Besucher wurden gebeten, wegen der hohen Brandgefahr besonders vorsichtig zu sein. Camper sollten Löschwasser oder Feuerlöscher in den Zeltlagern bereithalten. Traditionell wird Wacken mit Schlammschlachten und schlechtem Wetter in Verbindung gebracht.