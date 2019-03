Adams, der Macher des Bieres, war einst an der Wall Street als Börsenhändler tätig. Vor fast zwei Jahrzehnten gründete er dann die Saint James Brewery auf Long Island. Seine neueste Sorte habe viel mit seinem Hobby zu tun, sagt er. Als Sporttaucher kannte er die Geschichte des Passagier-Dampfers "SS Oregon", der auf dem Weg von Liverpool nach New York 1886 vor Fire Island mit einem Segelschoner zusammengestoßen und gesunken war. Das Wrack liegt in etwa 40 Metern Tiefe - in einem Bereich, der unter örtlichen Tauchern als "Wreck Valley" bekannt ist. "Es ist ein wirklich wunderbares Wrack, das sich gut zum Tauchen eignet", sagt der 44-jährige Brauer. "Eines Tages hatte ich die Idee, dieses Bier herzustellen, falls wir ein paar intakte Flaschen finden würden."