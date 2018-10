Derweil heizt Merkels Ankündigung auch die Debatte um den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer an. "Annegret Kramp-Karrenbauer hat in ihrer Arbeit als Generalsekretärin klar bewiesen, dass sie auch Parteivorsitzende sein könnte", sagte Hans der "Welt" vom Dienstag über seine Vorgängerin an der saarländischen Regierungsspitze. "Dass sie nun ihre Kandidatur um den Vorsitz erklärt hat, ist der konsequente nächste Schritt." Als Ministerpräsidentin habe Kramp-Karrenbauer gezeigt, wie man als CDU bei Wahlen noch mehr als 40 Prozent holen könne, sagte Hans weiter. "Sie kann Wahlen gewinnen, sie kann die Partei motivieren. Das ist das, was wir brauchen."