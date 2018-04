Gesprengter Gelautomat in Spenge im Kreis Herford. Quelle: -/Nord-West-Media TV/dpa

Mit einer gewaltigen Sprengladung haben Räuber ein Wohn- und Geschäftshaus in Ostwestfalen zerstört. Umherfliegende Gebäudeteile zertrümmerten in der Nachbarschaft Fensterscheiben und beschädigten Autos, als die Täter einen Geldautomaten in Spenge zu sprengen versuchten.



Auch ein benachbartes Juweliergeschäft wurde stark beschädigt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben vom Samstag niemand. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Zur möglichen Beute konnte die Polizei noch nichts sagen.