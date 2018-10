Teilweise eingestürzte Brücke nach den Überflutungen. Quelle: Tel/Russia Emergency Situations Ministry press service/AP/dpa

Bei Überflutungen im Süden Russlands sind mehr Menschen zu Schaden gekommen als bisher angenommen. Sechs Menschen starben, zwei Bewohner werden noch vermisst. Die Behörden sprachen zudem jetzt von 145 Verletzten. 13 von ihnen kamen in Krankenhäuser.



Am Samstag war die Rede noch von 50 Menschen gewesen, die nach den heftigen Regenfällen ambulant behandelt werden mussten. Bei den Unwettern in der Region Krasnodar am Kaukasus waren in den vergangenen Tagen etwa 30 Orte überschwemmt worden.