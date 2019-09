Ein heftiger Regensturm ist über den Südosten Spaniens gezogen. In Ontinyent, südlich von Valencia, seien innerhalb von 24 Stunden fast 300 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, so viel wie seit 1917 nicht, teilte der spanische Wetterdienst AEMET mit.



Auch in anderen Teilen der Region wurden bis zu 90 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von einer Stunde und 180 Liter innerhalb von 24 Stunden erwartet. In Ontinyent trat der Fluss Clariano über die Ufer und schwemmte Autos von den Straßen.