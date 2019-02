"Lange Jahre hat die Kombination aus dem guten Wirtschaftswachstum und den niedrigen Zinsen die Kapitalmärkte geschützt", sagt Martin Lück, Chefstratege der Investmentgesellschaft Blackrock für Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa. Auch schlechtere Nachrichten hätten dem grundsätzlich positiven Bild lange nichts anhaben können. "Das aber hat sich 2018 allmählich geändert." Insgesamt aber sei die Schwankungsbreite, die Volatilität, wie dies die Börsianer nennen, im DAX, der sogenannte VDax, nicht viel höher als in der Vergangenheit üblich. Gemessen wird der in Prozentpunkten.



"Der langjährige Durchschnitt liegt bei etwa 22 Punkten", erklärt Markus Reinwand, Aktienmarktstratege der Helaba, der Landesbank Hessen-Thüringen, "aktuell steht er bei knapp 17 Punkten." In Phasen erhöhter Nervosität unter den Anlegern habe dieser Wert 40 Punkte erreicht, in der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren sogar Spitzenwerte von 80 Punkten. Diese Volatilität sei Ausdruck von Bewertungsunsicherheit. Und da sich die Zweifel mehren, wie es denn mit der Konjunktur weitergeht angesichts von Handelskonflikten oder Brexit, schlägt sich das in den Kursen schnell nieder.