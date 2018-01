Am Bodensee wurde am Freitagabend der Katamaran-Verkehr zwischen Friedrichshafen und Konstanz eingestellt. Auch für andere Teile des Landes warnte der Deutsche Wetterdienst am Abend vor schweren Gewittern. In der Nacht zum Samstag sollten unter anderem die Landkreise Ravensburg und Tübingen von heftigen Niederschlägen zwischen 40 und 80 Litern pro Quadratmeter betroffen sein. An Bächen und kleineren Flüssen drohe Hochwasser, hieß es von den Meteorologen.