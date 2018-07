Einsatzkräfte retten Anwohner aus ihren Häusern. Quelle: -/kyodo/dpa

Unwetter mit außergewöhnlich viel Regen haben in Japan mindestens 51 Menschen in den Tod gerissen. Dutzende wurden noch vermisst. Fotos zeigten schlimme Folgen des seit Donnerstag andauernden Regens: überflutete Straßen, verschlammte Häuser, Erdrutsche.



Besonders betroffen von den starken Regenfällen war die Region um die Millionenstadt Hiroshima. Allein dort wurden 23 Tote und 21 Vermisste gemeldet. Die Zahl der Opfer könnte noch weiter steigen. Menschen schwebten in Lebensgefahr.