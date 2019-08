Für ZDF-Korrespondent Ulf Röller zeigen die Bilder am Flughafen das Dilemma, in dem die chinesische Führung steckt. "Denn welche Entscheidung sie auch immer trifft, es kommt mit einem hohen Preis." Ein Niederknüppeln der Bewegung würde Peking an den Pranger stellen und zeigen, dass es ein autoritäres Regime ist. "Lässt man die Proteste und die Demonstrationen weiter zu, dann wirkt die chinesische Führung schwach, sie wirkt vorgeführt", betonte er. "Deshalb glaube ich eigentlich, dass in den nächsten Tagen etwas passiert und der Einsatz der Polizei massiver wird."