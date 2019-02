Jahrhundertflut kommt auf Australiens Nordosten zu.

Quelle: Andrew Rankin/AAP/dpa

Im Nordosten Australiens droht eine Jahrhundertflut: Heftiger Dauerregen verwandelte in Teilen des Bundesstaats Queensland Straßen in Sturzbäche, tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. In einigen Regionen fiel zwei Meter Regen - normalerweise ist dies die Regenmenge eines ganzen Jahres.



Grund ist ein Monsun-Tiefdruckgebiet, dass große Mengen Niederschlag freigibt. Die australische Wetterbehörde geht davon aus, dass die Regenfälle noch drei Tage anhalten könnten.