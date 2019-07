Eine schlammige Straße nach Monsun-Regenfällen. Archivbild

Quelle: Sunil Sharma/XinHua/dpa

Heftiger Monsunregen hat in Nepal die Zahl der Toten auf mindestens 65 steigen lassen. Die seit vergangener Woche anhaltenden sintflutartigen Regenfällen hätten 30 der 77 Bezirke des Himalaya-Staates erfasst, darunter auch die Hauptstadt Kathmandu, teilte die Polizei mit.



Die Wassermassen lösten Erdrutsche aus und sorgten für Überschwemmungen. 30 Menschen galten am Montag als vermisst, weitere 38 erlitten Verletzungen. Die Monsun-Zeit dauert in Nepal für gewöhnlich von Juli bis September.