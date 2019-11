Rettungskräfte durchsuchen ein eingestürztes Gebäude.

Quelle: Visar Kryeziu/AP/dpa

Nach dem schwersten Erdbeben seit Jahrzehnten in Albanien ist die Zahl der Toten auf mindestens 23 gestiegen. Das teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Regierungsstellen gingen darüber hinaus weiterhin von mehr als 600 Verletzten aus.



In der Hauptstadt Tirana, der Hafenstadt Durres und einigen Landgemeinden waren zahlreiche Häuser eingestürzt. Zahllose Opfer wurden noch unter den Trümmern vermutet. Das Beben war auch etwa in Nordwestgriechenland, Südserbien und in Teilen Süditaliens zu spüren.