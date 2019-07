Fahrzeuge fahren über eine überschwemmte Straße.

Quelle: -/XinHua/dpa

Bei schweren Unwettern in der südpakistanischen Provinz Sindh sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens neun seien in der Hafenstadt Karachi gestorben, sagte ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde, Shayan Shah.



Der Großteil von ihnen sei durch Stromschläge umgekommen. Weitere sieben Menschen seien im Bezirk Badin nach Blitzschlägen gestorben. In Karachi, mit 20 Millionen Einwohnern die größte Stadt des Landes, standen Straßen unter Wasser. Der Bahnverkehr war unterbrochen.