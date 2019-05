Vermehren sich rasant: Nilgänse

Quelle: dpa

Die aus Afrika stammenden Nilgänse vermehren sich in Deutschland rasant. Einst wurden sie in britischen und niederländischen Parks gehalten, von dort breiteten sie sich in Europa aus. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen fühlen sich die Tiere mit dem markanten braunen Fleck ums Auge besonders wohl. Die Vögel gehören zu den tierischen Einwanderern, den sogenannten Neozoen. Die EU hat sie auf die Liste der invasiven Arten gesetzt, damit ist auch Deutschland verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen. Landwirte beklagen wie bei Grau- und Kanadagänsen erhebliche Ernteschäden, wenn sich die Vogelscharen gütlich tun.



Der Deutsche Jagdverband rechnete Anfang des Jahres vor, dass sich der Anteil der Reviere mit Brutpaaren zwischen 2009 und 2017 bundesweit mehr als verdoppelt habe. Brütende Vögel wurden demnach in 23 Prozent der Reviere gesichtet. Der Verband fordert die bundesweite "Bejagung nach einheitlichen Standards, um weitere ökologische und ökonomische Schäden nachhaltig zu verhindern". Derzeit sei die Gans nur in neun Bundesländern jagdbar. Heimische Arten müssten vor den oft aggressiv auftretenden Tieren geschützt werden, so die Begründung.