Heidenheim jubelt

Quelle: Michael Dalder / reuters

Der 1. FC Heidenheim hat für die erste Überraschung im Achtelfinale des DFB-Pokals gesorgt. Das Team von Trainer Frank Schmidt besiegte in der heimischen Arena Bayer Leverkusen mit 2:1 (0:1). Brandt hatte die Gäste kurz vor der Pause in Führung geschossen, ehe Dovedan (47.) und Multhaup (72.) die Partie noch zu Gunsten des Zweitligisten drehten.



Auch im zweiten um 18:30 Uhr angepfiffenen Spiel setzte sich der Zweitligist durch. Der Hamburger SV bezwang den 1. FC Nürnberg knapp, aber völlig verdient mit 1:0 (0:0). Das Tor des Abends erzielte Winter-Zugang Berkay Özcan bei seinem Start-Elf-Debüt in der 54. Minute.