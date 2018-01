Heike Löschmann: Im Vergleich zur G7 ist die G20 breiter aufgestellt, weil dort bevölkerungsreiche Gestaltungsmächte wie China, Indien und Brasilien vertreten sind. Wenn die G20 jetzt eine Politik machen würde, die untereinander gut abgestimmt auf die Umsetzung von Vereinbarungen der Vereinten Nationen (UN) zielte, dann ist so ein Arbeitsprozess durchaus sinnvoll. Die Arbeit der G20 wäre also daran zu messen, inwieweit es ihr gelingt, globales Wirtschaftswachstum mit Klimaschutz und nachhaltiger Entwicklung in Einklang zu bringen. Und zwar nicht nur in Gipfelerklärungen, sondern in ganz konkreter Politik.