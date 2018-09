Außenminister Heiko Maas (SPD) reist nach Ankara. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Außenminister Heiko Maas bricht an diesem Mittwoch zu seinem zweitägigen Antrittsbesuch in die Türkei auf. Neben seinem Kollegen Mevlüt Cavusoglu trifft er dort auch Präsident Recep Tayyip Erdogan, gut drei Wochen vor dessen Staatsbesuch in Deutschland.



Vor seiner Abreise sagte der SPD-Politiker, dass er "weiter hart an einer Verbesserung der Beziehungen" arbeiten wolle. Maas will sich in der Türkei aber auch für die sieben dort aus politischen Gründen inhaftierten Deutschen einsetzen.