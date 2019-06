Zuvor hatte Maas die Regierung in Teheran zur Einhaltung des Atomabkommens aufgefordert und den Rahmen für die bevorstehenden Gespräche abgesteckt: "Eine Diskussion 'less for less' (weniger für weniger) ist keine, zu der wir bereit sein werden", sagte Maas am Sonntag bei einem Besuch in Abu Dhabi vor dem Weiterflug in den Iran.