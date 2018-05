Außenminister Heiko Maas zu Besuch in Afrika am 3.5.2018 Quelle: reuters

Außenminister Heiko Maas hat dazu aufgerufen, Afrika trotz Krisen in anderen Weltregionen nicht zu vernachlässigen. "Auch wenn wir uns im Moment mit Fragen des Nahen und Mittleren Ostens beschäftigen, ist es so, dass die Bundesregierung dabei Afrika nicht vergessen wird". Das sagte er bei einem Besuch der Afrikanischen Union in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba.



Er versicherte, dass Deutschland in den Bereichen Sicherheit und Wirtschaft die Zusammenarbeit weiter ausbauen wolle.