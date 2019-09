Bei all diesen Dingen ist es vor Ort schwierig und es holpert manchmal. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Nach Heils Etat wurde am Freitag als letzter Einzelhaushalt der von Gesundheitsminister Spahn debattiert. Der CDU-Politiker gab dabei Schwierigkeiten bei den angestoßenen Reformen für die Pflegebranche zu. "Es hapert in der Umsetzung", sagte Spahn. Die Projekte ließen sich "nicht von heute auf morgen" vollenden. Spahn bezog sich mit seinen Äußerungen unter anderem auf die beschlossene Schaffung von 13.000 neuen Stellen in der stationären Altenpflege sowie auf die Einführung von Personaluntergrenzen für bestimmte Klinikbereiche wie etwa Intensivstationen. "Bei all diesen Dingen ist es vor Ort schwierig und es holpert manchmal", gab er zu.