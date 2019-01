Das Arbeits- und Sozialministerium arbeitet an einem neuen Sozialgesetzbuch. Dieses soll künftig die Opferentschädigung regeln. Das ist auch eine Konsequenz des Terroranschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz vor zwei Jahren. Normalerweise werden die Sozialgesetzbücher durchnummeriert, aber die Zahl 13 soll nun ausgelassen werden. Dass die Bezeichnung so gewählt wurde, sei Ergebnis eines langen Prozesses, so Ministeriumssprecherin Christina Jäger. Die Argumente dafür hätten am Ende überwogen.