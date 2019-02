Krebspatientin vor einer Strahlenbehandlung. Archivbild

Quelle: Gaetan Bally/KEYSTONE/dpa

Die Aussage von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Besiegbarkeit von Krebs in absehbarer Zeit sorgt weiter für Widerspruch. "Das ist eine sehr allgemeine Hoffnung, die so einfach nicht funktioniert", sagte der Berliner Krebsexperte Ulrich Keilholz der Funke Mediengruppe.



Der Hamburger Krebsexperte Carsten Bokemeyer sagte, Krebs ist "eine Geißel der Menschheit, die in den Zellen angelegt ist". Mit jeder neuen Therapie entwickelten die Krebszellen wiederum Mechanismen zur Gegenwehr.