Nachdem verzweifelte Bauern in mehreren Orten in UP Kühe in Gebäude wie Schulen gesperrt hatten, kündigte Adityanaths Regierung zunächst Strafen an. Berichten zufolge wollte sie Kühen zudem Strichcodes verpassen. In wenigen Monaten steht in Indien allerdings eine Parlamentswahl an, und Landwirte sowie gläubige Hindus sind Kernwählergruppen für die BJP. Nun hat die Regierung angekündigt, in diesem Jahr mehr als doppelt so viel Geld für Auffangstationen und die Pflege von Kühen auszugeben wie bisher.