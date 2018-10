Schwester Maria Katharina Kasper (1820 bis 1898) stammt aus Dernbach im Westerwald. 1845 gründete sie gemeinsam mit weiteren Frauen einen Verein für Kranken- und Altenpflege. 1870 erfolgte die Anerkennung der Gemeinschaft der "Armen Dienstmägde Jesu Christi", auch Dernbacher Schwestern genannt, durch den Vatikan. Heute zählt die Kongregation weltweit rund 600 Schwestern in 87 Niederlassungen. Um die Sozialeinrichtungen des Ordens trotz mangelnden Nachwuchses zukunftssicher zu machen, sind die meisten mittlerweile in der Stiftung "Dernbacher Gruppe Katharina Kasper" zusammengefasst. Aus der Idee und dem Engagement der Westwälder Bauerntochter Katharina entstand so einer der größten Krankenhausverbände des Landes. Im Rahmen der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen aus früheren Jahren kamen auch Einrichtungen der Dernbacher Schwestern in die Schlagzeilen. Betroffene warfen dem Orden vor, ihre Stimme nicht zu hören. Der Orden wiederum betont, dass man entsprechend der geltenden kirchlichen Richtlinien gehandelt, Anerkennungszahlungen geleistet und sich dem Gespräch mit den Betroffenen nicht verschlossen habe.