Robert Harting, hier bei den 118. Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften (Archivbild vom 21.07.2018) Quelle: dpa

Robert Harting kann sein Karriereende bei den Europameisterschaften in Berlin feiern. Der 33-Jährige gehört zum deutschen Aufgebot für die EM vom 6. bis 12.August, teilte der DLV am Mittwoch mit. Mit 128 Athleten (66 Männer und 62 Frauen) ist es das größte deutsche Aufgebot in der EM-Geschichte.



Neben Robert Harting wurden auch sein Bruder Christoph und Daniel Jasinski für den Diskus-Titelkampf nominiert. Das Nachsehen hatte der Magdeburger Martin Wierig, der in der EM-Qualifikation mit 66,98 Meter die zweitbeste Weite erzielt hatte, bei den DeutschenMeisterschaften aber nur Vierter wurde.