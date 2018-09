Nicht zu fassen: HSV-Kapitän Khaled Narey nach seinem verschossenen Elfmeter. Quelle: dpa

Gegen Jahn Regensburg kassierte der HSV eine deftige 0:5 (0:3)-Heimpleite; die Serie von vier Punktspielsiegen in Folgefand damit ein jähes Ende.



Vor 42.000 maßlos enttäuschten Zuschauern verloren die Hanseaten ihr Heimspiel gegen den Außenseiter aus Regensburg auch in dieser Höhe verdient mit 0:5 (0:3), anstatt wie geplant den sechsten Pflichtspielsieg in Serie einzufahren.