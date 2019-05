So war das Leben für ihn immer: Ich stehe hinten an. Ich bekomme nicht das, was ich bekommen möchte. Ich würde gerne zuhause wohnen, wohne woanders. Die Benachteiligung, denke ich, zieht sich so durch. Andrea Lorse, Pflegemutter

Torben Steinringer wohnt in einer Pflegefamilie in der Eifel. Auch er muss als Pflegekind 75 Prozent seines Lehrlings-Gehalts ans Jugendamt zahlen. Und auch er war erst einmal empört, als er erfuhr, dass er von seinem Lehrlingsgehalt nur knapp 220 Euro ausgezahlt bekommt. Als Dachdecker-Lehrling verdient Steinringer eigentlich recht gut. Es ist harte Arbeit und er ist fast jeden Tag unterwegs. Der Abzug von 75 Prozent schmerzt ihn sehr. Im ZDF schildert der 17-Jährige es so: "Es gab viele und lange Diskussionen mit dem Jugendamt, weil ich das Geld eigentlich nicht abgeben wollte, weil es halt mein Geld ist. Ich verdiene das ja auch schließlich. Aber im Endeffekt habe ich natürlich verloren."



Ausgerechnet, die, die sowieso schon einen schweren Start ins Leben haben, würden finanziell so hart rangenommen, sagen Steinringers Pflegeeltern. "Er ist da einfach benachteiligt," sagt seine Pflegemutter Andrea Lorse. "So war das Leben für ihn immer: Ich stehe hinten an. Ich bekomme nicht das, was ich bekommen möchte. Ich würde gerne zuhause wohnen, wohne woanders. Die Benachteiligung, denke ich, zieht sich so durch."