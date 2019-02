Merkel (CDU) beim Neujahrsempfang der Stadt Templin.

Quelle: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist mit der Ehrenbürgerwürde ihrer brandenburgischen Heimatstadt Templin geehrt worden. Beim Neujahrsempfang erhielt die 64-Jährige die Urkunde. "Es gibt keinen Zweifel daran, Templin und die Uckermark sind und bleiben meine persönliche Heimat", sagte Merkel. Die Stadt habe sie geprägt.



Merkel wurde 1954 in Hamburg geboren. 1957 zog die Familie in die Uckermark. Merkel ging in Templin zur Schule. Ihre Mutter und ihre Geschwister leben heute noch in der Stadt.