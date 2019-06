Brand: Geschoss eines Einfamilienhauses unbewohnbar. Symbolbild

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Beim heimlichen Zündeln mit einem Feuerzeug hat ein achtjähriger Junge sein Kinderzimmer in Brand gesetzt. Zunächst habe in dem Einfamilienhaus in Hargesheim (Rheinland-Pfalz) eine Bettdecke gebrannt, teilte die Polizei mit.



Das Feuer habe auf das Inventar übergegriffen. Das Kinderzimmer sei "stark in Mitleidenschaft gezogen" worden, das komplette Obergeschoss nicht bewohnbar. Ein Versuch von zwei Menschen misslang, das Feuer zu löschen. Erst die Feuerwehr habe den Brand löschen können.