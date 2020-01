Runde, organische und fließende Formen sind auch absolut in. Dieses Design strahlt Ruhe aus und schafft laut der Interior Designerin eine "Traum-Atmosphäre". Die Formsprache - wie beispielsweise beim Nierentisch - erinnert an das "midcentury-Design", das angesagt ist, weil sich die Formen dem menschlichen Körper so gut anpassen. Und das erhöht den Komfort und die Wohlfühl-Atmosphäre. Das zeigt sich 2020 in Sitzkissen, Sitz-Puffs und Beistelltischchen.